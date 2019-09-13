В Киеве маршрутка раздавила пешехода

Фото: kiev.informator.ua

12 сентября в Киеве возле станции метро Шулявская произошла смертельная авария.

На проспекте Победы, 45 маршрутное такси №465 сбило мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, пишет Информатор.

По словам водителя автобуса, он ехал по проспекту Победы в сторону Нивок. Когда проезжал киностудию имени Александра Довженко, на дорогу выбежал мужчина. Он хотел перебежать на другую сторону дороги, потом понял, что отбойник помешает это сделать и решил вернуться на пешеходную зону. В этот момент попал под колеса.

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В автобусе находились знакомые водителя. После столкновения потерпевший еще был жив. Водитель и его товарищи попытались оказать первую помощь и вызвали "скорую". Но спасти мужчину не удалось.

У погибшего при себе не было документов. На вид ему 50-60 лет. Личность погибшего и все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Водитель столичной маршрутки №155 проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Елены Телиги и Академика Щусева возле метро Дорогожичи в Киеве. Сбил двух сестер: 31-летнюю Марину Полищук и 39-летнюю Юлию Калиновскую. Третью пострадавшую 35-летнюю Алину Безсонную машина протащила почти 50 м.