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четверг, 19 сентября 2019 21:43

Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
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Писательница, поэтесса Оксана Забужко
Фото: Валерий Шмаков
В дискуссии приняли участие писательница Оксана Забужко, поэт и психиатр Борис Херсонский и телеведущий Вадим Карпьяк
Дискуссия прошла в кинотеатре "Коперник"
Обсудили социальную панику
Обсудили социальную панику

На Book Forum во Львове обсудили явление моральной и социальной паники.

"Есть такое понятие, как моральная паника. Традиционно мы считаем, что паника выгодна политикам. Людьми в панике легче манипулировать. На панике может заработать хороший банкир. Я предлагаю нестандартный подход. Паника также может быть выгодна обществу. Когда на улицах перестают работать светофоры и сбиваются кучи машин, появляется человек, который выходит из своего автомобиля и начинает выполнять роль полицейского. И паника исчезает, потому что есть лидер, который упорядочивает хаос", - считает телеведущий Вадим Карпьяк, передаёт Gazeta.ua.

"Я опаздываю, я в панике. Я на неизвестных мне львовских улицах. Мне звонят и говорят, что здесь все в панике. Уже четыре минуты как должна идти дискуссия. Машина мчится на надпись "Вставай, слава УПА". Я это воспринимаю как знак от мироздания. Без паники. Не ждите меня, поднимайтесь на сцену. Эту надпись можно воспринимать как маркер определенной структуры, за которую можно ухватиться, когда кажется, что все разваливается. Паника начинается с того, что не за что зацепиться. Когда нет знакомых маркеров и человек не понимала, где он", - рассказала писательница Оксана Забужко.

Сейчас общество живет в век "информационного терроризма", считает Забужко. Через СМИ происходит накручивание эмоциональных состояний, паники, неврозов.

"Человек, который чувствует панику, он не в состоянии принять решение. Он потебуе того, кто его спасет. Если люди нуждаются в спасителе, то они его найдут. Паника спасла Украину в 2014 году. Пришли волонтеры. Но если бы наша власть не была в панике, то мы не потеряли бы оккупированные территории", - говорит клинический психолог и поэт Борис Херсонский.

"Лет 20 назад мы существовали в мире, где была правда и ложь. Теперь переходим в мир с множественностью истин. Сколько людей, столько и правд. Появилась тезис, что "не все так однозначно". Когда я слышу этот тезис, то сразу понимаю, что это работает российский информационный дискурс. Вместо того, чтобы сказать, что "это плохо", ты начинаешь думать, что для кого-то это может быть хорошо. Этот вирус хорошо работает на политическом поле. Он заставляет думать, что все российские политики одинаковы . Когда появляется такая мысль, то человек легко поддается панике. Он не имеет ориентиров. И человек передает этот вирус паники дальше", - рассказал Карпьяк.

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"Манипулятор нажимает на кнопки не сильных наших сторон, а слабых. Он пользуется грехами нашими. Он говорит, что вот тот имеет, а ты не имеешь. Так пойди и спали ему дом. Или проголосуй за того, кто обещает сжечь дом. Это еще круче, потому что не накладывает ответственность. Это эксплуатация вечного ребенка или вечного подростка, который живет в каждом из нас. Я ненавижу людей, которые используют слабости. Они знают, что делают. Но те, которые ведутся на манипуляции, отказываются от рациональности. Они ведутся на действие подсознательных импульсов. Именно это называется кризисом рационализма, который существует в наше время", - говорит Забужко.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 гостей.

Автор: Игорь ШЕВЧУК, фото: Валерий ШМАКОВ
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