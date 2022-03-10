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МАГАТЭ потеряло связь с захваченной оккупантами Запорожской АЭС

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МАГАТЭ потеряло связь с захваченной оккупантами Запорожской АЭС
Причину потери связи установить не удалось. Фото: Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты.

Системы мониторинга ядерных материалов перестали передавать данные, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

С помощью системы передачи данными МАГАТЭ ведет контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах без привлечения инспекторов.

Пока причину потери связи установить не удалось. Гендиректор МАГАТЭ озабочен, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.

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Однако агентство продолжает получать данные с других ядерных объектов в Украине, в том числе из трех других атомных электростанций.

"Дистанционная передача данных по оборудованию МАГАТЭ для целей гарантий, расположенного на ядерных объектах по всему миру, является важным компонентом осуществления гарантий как в Украине, так и в других странах мира. Такие системы установлены на нескольких объектах на территории Украины, в частности на всех атомных электростанциях. Они позволяют нам осуществлять контроль над ядерным материалом и деятельностью на этих объектах при отсутствии наших инспекторов", - пояснил Гросси.

Накануне в МАГАТЭ заявили, что потеряли связь с Чернобыльской АЭС, которую контролируют оккупанты.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных

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