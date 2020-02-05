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"Люди запуганы. Боятся чтобы к ним не приехали бандиты"

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&quot;Люди запуганы. Боятся чтобы к ним не приехали бандиты&quot;
Коллекторы все чаще требуют отдать долги селян председателей сельсоветов

Село Иваньки Маньковского района Черкасской области терроризируют коллекторы. Звонят крестьянам, председателю общины и требуют вернуть кредиты, которые брали выходцы из села.

"Молодежь влезает в долги не думая, - говорит председатель Иваньковского сельского совета Леся Полищук. - Берут небольшие кредиты в кредитных союзах "Быстро деньги", "Есть деньги", "Мани ВЭО", а должны возвращать просто баснословные суммы. В октябре парень из села взял в Киеве кредит 4000 гривен. За месяц должен был вернуть уже 10 тысяч 600 гривен. Не смог. Теперь его долг за три месяца вырос до 18 тысяч. Еще одна девушка взяла 3 тысячи, а должна возвращать 10 тысяч. Звонки раздаются у родителей, родственников и у меня. Был случай, когда мой телефон ставили на автодозвон в течение суток. Не могла никому ни позвонить, ни услышать что-то".

По словам Леси Николаевны коллекторы пытаются запугать человека.

"Мне представились отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Еще кому-то - сотрудниками банка. Назвали мне номер моего паспорта и индивидуальные данные. Соседям назвали марку автомобиля и его номер. Сказали, что уже выезжают к ним из Киева. Люди запуганы. Родители должников занимают деньги и пытаются отдать чтобы избавиться этой беды. Одна женщина пришла в сельсовет ссориться, потому что коллекторы сказали, что все данные дала им сельсовет. Я успокаиваю людей, показываю сообщений, шантажируют меня ".

Девушка взяла 3 тысячи, а должна возвращать 10 тысяч

Леся Полищук говорит, что вымогатели звонили ее мужу.

"Сказали, что Леся Полищук умерла. Проверяли его реакцию. Однако мой муж заявил, что работает в контрразведке и найдет этих коллекторов".

Женщина говорит, что обращалась в полицию, звонила с жалобами на горячую линию, но никаких результатов это не дало.

"Я уже не знаю, к кому обращаться и кому жаловаться. В селе царит атмосфера террора. Люди запуганы, а дельцы чувствуют себя, как рыба в воде. Очевидно, информацию им продают банки, потому что она конфиденциальна. Рабочий телефон я вообще не беру, потому что туда звонят только вымогатели".

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В селе Иваньки проживает 3200 человек. Крупнейшие предприятия - спиртовой завод и ферма "Кроликофф", на которой работает 90 рабочих.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
05
февраля

Десерт создали случайно

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