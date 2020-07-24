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пятница, 24 июля 2020 16:28

"Людей не выбрасываем" - комбинат выкупает старые дома за хорошие деньги

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&quot;Людей не выбрасываем&quot; - комбинат выкупает старые дома за хорошие деньги
Юрий Химич: "Домовладения купляем за цену, которая значительно превышает рынковую". ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН

В течение 2-3 лет начнется промышленная добыча руды из карьера Белановского горно-обогатительного комбината на Полтавщине. Сейчас месторождение в процессе развития.

К моменту запуска производства нужно отселить 425 домохозяйств, расположенных на территории, которая нужна ГОКу, говорят на комбинате. 180 хозяйств уже выкуплены.

ГОК предлагают владельцам за дома цены, которые намного превышают рыночные, говорит генеральный директор Белановского горно-обогатительного комбината Юрий Химич:

"Решаем вопросы с собственниками. Некоторые политики говорят, что мы хотим выбросить людей. Это неправда. Обычно владельцы хотят денежную компенсацию за дом, и мы платим цену выше рыночной".

Большинство домов, которые выкупает комбинат - в запущенном состоянии. Юрий Химич продемонстрировал фотографии нескольких из них.

"За один дом мы дали 200 тысяч гривен. За два других - 150 тысяч. Понятно, что есть владельцы, которые хотят по миллиону. Будем вести с ними переговоры. Люди не должны жить в плохих условиях", - добавил менеджер.

Белановский ГОК расположен неподалеку Еристовского и Полтавского горно-обогатительных комбинатов. Все 3 входят в группу Ferrexpo - крупнейшего производителя и экспортера железной руды среди стран бывшего СССР. Компания входит в тройку крупнейших поставщиков окатышей в мире. Обеспечивает работой более 10 тыс. человек - в основном жителей Горишних Плавней.

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Подробнее о работе карьеров и передовых технических новшествах, введенных на горно-обогатительных комбинатах Полтавщины, читайте в эксклюзивном репортаже Gazeta.ua: Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров.

Полтавский, Белановский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты помогают финансово селам, которые входят в Горишнеплавненскую объединенную территориальную общину. Реализуют там социальные проекты, развивают инфраструктуру.
Ежегодно группа Ferrexpo вкладывает от 80 до 100 млн грн в экологические программы. Финансы идут на подавление пыли в карьерах, газоочистные станции, средства защиты в цехах. Также на оборудование, которое помогает очищать воздух. Благодаря этому Горишни Плавни стали самым чистым промышленным городом Украины, по итогам 2019 года.

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24
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