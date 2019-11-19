Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль

Тина Кароль будет выступать во Львовской опере 13-14 января. Фото предоставлено организаторами.

13 и 14 января в Львовском оперном театре пройдут праздничные гала-концерты "Рождественская история с Тиной Кароль".

Организаторы приглашают на концерт большой компанией, с друзьями, родными и обещают незабываемые впечатления.

"Рождественская история с Тиной Кароль" - это проект, который объединяет и дарит максимум позитива. Целью певицы является возрождение замечательных новогодних и рождественских традиций, когда громкие дружеские компании, семьи собираются вместе и поют колядки. Проект в очередной раз будет проходить во Львове.

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Во Львове отремонтировали одну из самых ценных историко-архитектурных памятников - Черную каменницу. Ее построили в XVI веке на площади Рынок, сейчас там размещается часть экспозиций исторического музея, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.