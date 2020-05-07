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четверг, 07 мая 2020 12:18

Львовская филармония транслировать концерты популярных звезд ко Дню матери

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Львовская филармония транслировать концерты популярных звезд ко Дню матери
Львовская филармония транслировать концерты онлайн. Фото: Википедия

Во второе воскресенье мая в Украине традиционно отмечают День матери. Львовская национальная филармония хочет присоединиться к празднованию и приглашает всех в воскресенье 10 мая в 18 часов на онлайн-событие по случаю этого праздника.

Для всех матерей на сцене филармонии выступят такие звезды как Оксана Муха, София Соловий, Юрий Гадзецький, Наталья Кухар. В их исполнении прозвучат любимые тематические песни и оперные арии в сопровождении фортепиано и гитары.
Известная украинская певица Оксана Муха под аккомпанемент Олега Еремы (гитара) исполнит настоящие песенные жемчужины: "Родная моя", "Я пойду в далекие горы", "Нич яка мисячна" и др.

Непревзойденная София Соловий, оперная певица, успешно выступает в лучших оперных театрах Европы и мира, в сопровождении Елены Маркевич (фортепиано) исполнит виртуозную и очень нежную арию Русалки из оперы Дворжака, знаменитые "Бархатцы" и лирическую итальянскую песню Эрнесто де Куртиса словами " Non ti scordar di me "(" Не забывай меня ").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже с сегодняшнего дня: филармония будет транслировать онлайн-концерты и архивные известные записи на майские праздники

В исполнении талантливого супругов оперных исполнителей - Юрия Гадзецького и Натальи Повар - в сопровождении Алины Шевченко (фортепиано) прозвучат популярные арии и дуэт из опер Корнгольда, Россини, Генделя, а также всемирно "Ave Maria" Шуберта.

"10 мая, в воскресенье, будет замечательный праздник - День Матери! В то же время, понимаем, что никто никаких мероприятий не будет в этот день планировать. Но ни одна эпидемия не может отменить слово" мама ", которое является чрезвычайно важным для каждого. И представьте себе, для всех матерей в одном онлайн-концерте будут петь такие звезды, как София Соловий, Оксана Муха, Юрий Гадзецький, Наталья Повар! Мне кажется, что это будет замечательное событие, поскольку такой концерт даже в живом исполнении, при публике, непременно был бы аншлаговым . Но в новых условиях, по моему мнению, эта праздничное событие тоже будет Не менее успешной! " - рассказал генеральный директор филармонии Владимир Сивохип.

Видеотрансляция концерта состоится на официальном YouTube-канале и на Facebook-странице Львовской национальной филармонии.
Подробную информацию и программу концерта можно найти по ссылке:

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