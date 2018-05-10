Лисица гулял под стенами областной администрации

Лисицы едят майских жуков возле Черкасской ОГА

Лису, которая подбирала и ела мертвых жуков прямо под центральным входом в Черкасскую областную администрацию, снял местный житель Сергей Могилей. Видео выложил в Facebook.

"Я, конечно, не зоолог, но лисенок под стенами Черкасской ОГА это уже не какой-то живой уголок", - написал Могилей.

На самом деле под стенами бегал взрослый лис. Нынешние лисята еще очень малы и свободно бегать по городу еще не могут - им от силы 2 месяца.

Диких животных прямо в центре Черкасс видели и раньше. Еще в 2008 году в переулке Старом, что возле Холма Славы лиса воровала кур в семьи Чирков. В общем украла двенадцать птиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аиста-убийцу не ждут в селе на Черкащине

В течение прошлого года очевидцы видели зайцев в микрорайоне Мытница, недалеко от пляжа Ривьера. У горожан, которые любят выгуливать собак у Днепра, несколько раз домашние любимцы срывались в погоню за зайцами. Но ни разу не поймали.

"Последний раз я видел зайца в марте. Еще лежал снег и он бежал пляжем от Долины Роз вниз по течению Днепра. Здоровый такой, упитанный словно кабан", - говорит Виктор Меленчук.

Обычно лисы поселяются в старых заброшенных домах и могут жить в городе несколько лет.