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воскресенье, 26 мая 2019 04:25

"Кто имеет деньги, тот и берет", - рассказали, сколько стоит сезонная клубника

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В Виннице уже месяц как продается клубника. В этом сезоне килограмм ягоды стоил 150 гривен.

Сейчас на "урожае" за ягоду просят 75-80 гривен. На базаре в торговом центре "Мир" – 60-70 гривен за килограмм, пишет vinnitsa.info.

С самого начала цена была 100 и даже 150 гривен. Кто имеет деньги, тот и берет", - говорит одна из продавщиц.

  Клубника на винницких рынках. Фото: vinnitsa.info
Клубника на винницких рынках. Фото: vinnitsa.info
На вінницький "Урожай" полуницю привозять із західної України та Херсону. Кожну партію перевіряють у лабораторії.

У лабораторії, де перевіряють безпечність продуктів, розповіли, що цьогоріч всі показники в нормі.
  Клубника на винницких рынках. Фото: vinnitsa.info
Клубника на винницких рынках. Фото: vinnitsa.info

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Чтобы иметь удачный урожай вишен, надежнее выбрать украинские акклиматизированные сорта. Селекционеры выводят прежде всего такие сорта, которые будут востребованы производством и торговлей. Поэтому предпочтение отдают тем, что дают стабильно высокие урожаи.

Ученые Института садоводства вывели сорта вишни Мелитопольская десертная, Шалунья, Игрушка, Мелитопольская радость, Ночка, Чудо, Ксения. У них плоды 7-10 г. Все является разновидностью "дюк" — это вишня, скрещенная с черешней. Для них нужен опылитель.

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