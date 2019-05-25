"Кто имеет деньги, тот и берет", - рассказали, сколько стоит сезонная клубника

В Виннице уже месяц как продается клубника. В этом сезоне килограмм ягоды стоил 150 гривен.

Сейчас на "урожае" за ягоду просят 75-80 гривен. На базаре в торговом центре "Мир" – 60-70 гривен за килограмм, пишет vinnitsa.info.

С самого начала цена была 100 и даже 150 гривен. Кто имеет деньги, тот и берет", - говорит одна из продавщиц.

Клубника на винницких рынках. Фото: vinnitsa.info

На вінницький "Урожай" полуницю привозять із західної України та Херсону. Кожну партію перевіряють у лабораторії.



У лабораторії, де перевіряють безпечність продуктів, розповіли, що цьогоріч всі показники в нормі.

Клубника на винницких рынках. Фото: vinnitsa.info ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда подешевеет клубника Чтобы иметь удачный урожай вишен, надежнее выбрать украинские акклиматизированные сорта. Селекционеры выводят прежде всего такие сорта, которые будут востребованы производством и торговлей. Поэтому предпочтение отдают тем, что дают стабильно высокие урожаи. Ученые Института садоводства вывели сорта вишни Мелитопольская десертная, Шалунья, Игрушка, Мелитопольская радость, Ночка, Чудо, Ксения. У них плоды 7-10 г. Все является разновидностью "дюк" — это вишня, скрещенная с черешней. Для них нужен опылитель.