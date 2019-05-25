"Кто имеет деньги, тот и берет", - рассказали, сколько стоит сезонная клубника

В Виннице уже месяц как продается клубника. В этом сезоне килограмм ягоды стоил 150 гривен.
Сейчас на "урожае" за ягоду просят 75-80 гривен. На базаре в торговом центре "Мир" – 60-70 гривен за килограмм, пишет vinnitsa.info.
С самого начала цена была 100 и даже 150 гривен. Кто имеет деньги, тот и берет", - говорит одна из продавщиц.
У лабораторії, де перевіряють безпечність продуктів, розповіли, що цьогоріч всі показники в нормі.
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Чтобы иметь удачный урожай вишен, надежнее выбрать украинские акклиматизированные сорта. Селекционеры выводят прежде всего такие сорта, которые будут востребованы производством и торговлей. Поэтому предпочтение отдают тем, что дают стабильно высокие урожаи.
Ученые Института садоводства вывели сорта вишни Мелитопольская десертная, Шалунья, Игрушка, Мелитопольская радость, Ночка, Чудо, Ксения. У них плоды 7-10 г. Все является разновидностью "дюк" — это вишня, скрещенная с черешней. Для них нужен опылитель.
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