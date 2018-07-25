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среда, 25 июля 2018 11:43

Красота и изящество: полтавчанин создает шедевры из яичной скорлупы

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Красота и изящество: полтавчанин создает шедевры из яичной скорлупы
Владимир Моторный создает узоры на яичной скарлупе. Фото. poltava.depo.ua

Полтавчанин Владимир Моторный создает узоры на скорлупе куриных, гусиных и страусиных яиц с помощью резьбы. Имеет собственную творческую мастерскую.

За три года изготовил более ста работ, сообщает ТРК "Лтава".

До того, как начал заниматься резьбой, мужчина был столяром.

"Начинал все из Интернета. Увидел. Понравилось. Подумал, почему бы таковым не заняться? Друзья - стоматологи отдали старую бормашину, с ее помощью разрисовываю яйца. На одни работы нужно 2-3 дня, а другие несколько часов", - сказал Владимир Моторный .

Коллекцию работ мастер не сохраняет. Большинство произведений продал, они "разъехались" по Украине и за границу.

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Куриные яйца Анатолий Бойко из города Владимир - Волынский украшает серебром, металлом и драгоценными камнями. Для работы берет только домашние яйца. Его называют "Волынским Фаберже".

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