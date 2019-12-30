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вторник, 31 декабря 2019 04:20

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец
7

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Год назад, на Киевском мосту Винницы, установили первые бронзовые фигурки. Идея установить целый зверинец на перилах моста принадлежит мэру Сергею Моргунову.

Над воплощением металлических зверей работала команда винницких дизайнеров и художников.

В марте вандалы повредили "гусю" одну "лапку" и согнули фигурку. Но тогда камер не было. После, их установили. Теперь фигуры под наблюдением местного ситуационного центра.

По словам скульптора Владимира Овраха, килограмм бронзы стоит около 40 долларов (947 грн - Gazeta.ua). Некоторые фигурки весят более 10 килограммов.

Итого, на мосту более 5 бронзовых зверей. С одной стороны – скульптура кота, лежащего на перилах, и семья гусей. На другой стороне моста "играются" с двумя маленькими бабочками два кота. Далее-пара голубей.

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Пятый год подряд Винницу признали самым комфортным городом в Украине. Такие результаты Всеукраинского муниципального исследования.

Вторую строчку в рейтинге занял Луцк, а третью — Ивано-Франковск.

Всеукраинское муниципальное исследование проводила Социологическая группа Рейтинг по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) при поддержке USAID - US Agency for International Development.

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Дата
31
декабря

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

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