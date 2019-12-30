Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

Год назад, на Киевском мосту Винницы, установили первые бронзовые фигурки. Идея установить целый зверинец на перилах моста принадлежит мэру Сергею Моргунову.

Над воплощением металлических зверей работала команда винницких дизайнеров и художников.

В марте вандалы повредили "гусю" одну "лапку" и согнули фигурку. Но тогда камер не было. После, их установили. Теперь фигуры под наблюдением местного ситуационного центра.

По словам скульптора Владимира Овраха, килограмм бронзы стоит около 40 долларов (947 грн - Gazeta.ua). Некоторые фигурки весят более 10 килограммов.

Итого, на мосту более 5 бронзовых зверей. С одной стороны – скульптура кота, лежащего на перилах, и семья гусей. На другой стороне моста "играются" с двумя маленькими бабочками два кота. Далее-пара голубей.

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Пятый год подряд Винницу признали самым комфортным городом в Украине. Такие результаты Всеукраинского муниципального исследования. Вторую строчку в рейтинге занял Луцк, а третью — Ивано-Франковск. Всеукраинское муниципальное исследование проводила Социологическая группа Рейтинг по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) при поддержке USAID - US Agency for International Development.