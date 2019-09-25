"Кот боится подходить" - рыбалка вытащил огромного карпа

Рыбак 46-летний Виталий Иванченко из Каменки Черкасской побил собственный рекорд и вытащил 8-килограммового карпа.

"Все лето не находил себе места. Все время мечтал поймать карпа. Ловлю их немало ежегодно. А здесь - как отрезало. Ни за лето. Езжу по многим прудах Каменского района и соседней Кировоградской области. Но никак не удавалось. Уже начал товарища просить с Тальновского района. Мы когда-то там многим карпам губы рвали", - говорит рыбак.

Карпа Виталий поймал в родном районе в 4:00.

"Несколько лет подряд мы с товарищами состоим по 600 гривен в год и зарыбляют ставок в селе Лебедевка. Ловим удочками и спиннингами. Не люблю тех, кто охотится гарпунами или сетками. Но летом там ни ловилось. А это, ребята говорят, начался клев. Я поехал на ночь с воскресенья на понедельник, 16 сентября. у нас так принято - кто рыбачит, то и сторожит. Перед этим также дежурил, но сбежали 2 карпы. Один завел в коряги, а другой - сорвался. Сейчас они хорошо клюют на горох . Позакидав спиннинги со звуковыми сигнализаторами и лег спать. Ночи уже холодные, то еще и сут яче замерз. Сигнализатор пищал как сумасшедший. Я сразу почувствовал, что попалась немалая рыба. Очень сильно таскало. Боялся за крючки, ибо как-то неправильно их увязал и карп сорвался у самого берега. Но на этот раз все было в порядке ".

Дома зеркального карпа взвесила и почистила жена. Вытащила из него около килограмма икры.

"В общем весит 7,9 килограмм. Это мой личный рекорд. Кот услышал, что пахнет рыбой, но боялся приблизиться. Карп втрое больше него был", - каже Іванченко.

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Последний раз такого карпа Виталий ловил 7 лет назад в небольшом пруду возле Каменки. Тогда рыба весила 7,8 кг.

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