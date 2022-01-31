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вторник, 01 февраля 2022 05:30

Кому нужно молиться в первый день февраля

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Кому нужно молиться в первый день февраля
Святой Макарий прожил благочестивую и честную жизнь. ФОТО: pravoslaviavolyni.org.ua

Сегодня христиане чтят преподобного Макария Великого. Он родился ориентировочно в 301 году в египетской деревне Шабшир.

Макарий решил стать монахом после того, как у него через несколько дней после брака умерла жена. Впоследствии перебрался жить в пустыню, где пытался большую часть времени проводить в молитве. Еду употреблял очень редко.

Из церковных книг известно, что когда Макарий жил в пустыне, его безосновательно обвинили в связях с одной женщиной. Монах не оправдывался и начал отсылать беременной деньги, которые получал за продажу собственоручно сделанных корзин. В конце концов женщина решила признаться родственникам, что отцом ее ребенка на самом деле является другой мужчина.

Святой Макарий был последователем Антония Великого. За свое смирение и доброту получил от Бога дар исцелять и воскрешать людей.

"Для молитвы не нужно много слов. Просто надо говорить: "Господи, как Ты желаешь и как Ты знаешь, помилуй меня!", – говорил Макарий, согласно церковным преданиям.

В 40 лет Макарий был избран главой монахов, живших в пустыне Скит. Однако продолжал жить очень скромно и ограничивал себя во всем.

"На протяжении 20 лет я никогда не ел, не пил и не спал столько, сколько нуждалось мое тело", - рассказывал Макарий ученикам.

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Святой Макарий скончался в 391 году. Его мощи находятся в монастыре святого Макария Великого, которые находится в Египте.

Вчера христиане чествовали святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Оба при жизни проповедовали слово Божие и обращали людей к вере. Жестко выступали против еретиков и язычников.

Святой Афанасий умер в 387 году, а преподобный Кирилл – в 444-м.

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