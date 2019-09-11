Кофейный фестиваль пройдет в трамвайном депо

Фото: Ольга Васькив

12-15 сентября 2019 года во Львове состоится Lviv Coffee Festival. В этом году фестиваль кофе пройдёт в старом трамвайном депо на улице Витовского, 57.

Кофейный фестиваль проходит в 13 раз во Львове. Сменил несколько локаций. Многие туристы из Украины и других городов специально съезжаются в город именно на это мероприятие. В этом году кроме ярмарки, конкурсов и продаж, будет и познавательная часть - лекции, дискуссии, конференции. Работать детская зона.

"В этом году мы вводим Coffee Academy, где, например, можно будет услышать об искусстве помола кофе или как основать собственный кофейный бренд, и Coffee Talks, где за чашечкой кофе будем говорить о женском лидерстве, куда движется индустрия кофе, как это стать и быть в топ-50 кофеен мира и прочее", - отметил директор фестиваля Андрей Сидор.

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В течение четырех дней фестиваля будут действовать: КаваEXPO - презентации оборудования и аксессуаров, мастер-классы и дискуссии, Кофейная ярмарка, где кафе и кофейные бренды обустроят мини-версии своих заведений под открытым небом и представят отборные сорта кофе, эксклюзивные кофейные напитки и сладости к кофе; Kulchytsky Coffee Cup, серия чемпионатов, где соревнуются лучшие бариста Украины.

На фестивале мастера-бариста с всей Украины соревновались на чемпионатах по приготовлении кофе в каптестерах, чемпионате со обжаривания кофе, чемпионате приготовления кофе в турке. За фестивальный день бариста успевает приготовить несколько сотен различных видов кофе.