Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко

Сегодня нужно пить молоко, потому что 27 января оно приобретает целебные свойства, верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. В народе 27 января называли "Днем Нины".

Предки верили, что сегодня нельзя долго спать и следует с самого утра заниматься уходом за скотом. Особенное внимание сегодня уделяли коровам – их чистили от грязи, кормили лучшей едой, разрешенной животным. Молоко сегодня целебно и если его попить, то вы излечитесь от многих болезней, говорили люди.

Из примет украинцы верили в следующие:

- Рано поют петухи – до потепления;

- Если на деревьях иней, то скоро будет оттепель;

- Приснилась черная или красная корова – к тяжелой болезни или даже смерти;

- Если утром каркает ворона – скоро будет метель;

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- В ночь на 27 января ярко мерцают звезды – до сильных морозов.

Святая Нина жила в III-VI вв. Прославилась тем, что пришла проповедовать Евангелие на территорию, которую сейчас занимает Грузия. Тогда там жили язычники. Несмотря на это, Нина не побоялась говорить с ними и убеждала принять христианство. После нескольких чудес, которые случились после молитв святой, люди поверили ей и начали исповедовать христианскую религию.