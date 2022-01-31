Какая примета сегодня укажет на жаркое лето

Если сегодня солнечный день, то весна придет рано. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают святого Макария Великого. Наши предки очень уважали этого святого. Верили, что он исцеляет от многих тяжелых болезней.

В ночь на 1 февраля людям снятся вещие сны, были убеждены украинцы. В этот день обязательно нужно молиться святым о здоровье детей, говорили предки.

Из примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Если на улице метель, то весь февраль будет холодным и снежным;

- Если ночью на небе было много звезд, то зима скоро не закончится;

- Весна придет рано, если 1 февраля на улице солнечный день;

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– Если сегодня ударит сильный мороз, то лето будет жарким.

Макарий Великий родился в Египте. Монахом решил стать после того, как у него умерла жена. Святой придерживался аскетической жизни – много молись, очень мало ел и пил. За столь сильную веру, Господь послал Макарию дар исцелять и воскрешать людей.