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понедельник, 31 января 2022 06:30

Какая примета сегодня намекнет на приход затяжных холодов

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Какая примета сегодня намекнет на приход затяжных холодов
Если сегодня вороны кружатся стаями, то скоро придет длительное похолодание. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане чтят святых Афанасия и Кирилла Александрийских. В народе 31 января называли "Ломоносом", потому что в этот день раньше часто бывали сильные морозы. От холода "ломит нос", говорили предки.

31 января украинцы выгоняли нечистую силу из дома – читали молитвы, окропляли дом святой водой и тому подобное. В этот день нельзя крестить мальчиков, потому что иначе будут проблемы со здоровьем, верили люди.

Из примет предки больше всего доверяли следующим:

- Если сегодня метель – весна будет поздней;

- Началась оттепель – лето будет ненастным и неурожайным;

- Вороны кружатся стаями – до длительного похолодания;

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- Солнце выглянуло в полдень – до ранней весны;

- Около месяца виднеется круг – до больших морозов.

Афанасий и Кирилл Александрийские были родом из Египта. Оба воспитывались в благочестивых семьях. Всю жизнь проповедовали слово Божие и боролись с еретиками и язычниками.

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