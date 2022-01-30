Какая примета сегодня намекнет на приход затяжных холодов

Сегодня христиане чтят святых Афанасия и Кирилла Александрийских. В народе 31 января называли "Ломоносом", потому что в этот день раньше часто бывали сильные морозы. От холода "ломит нос", говорили предки.
31 января украинцы выгоняли нечистую силу из дома – читали молитвы, окропляли дом святой водой и тому подобное. В этот день нельзя крестить мальчиков, потому что иначе будут проблемы со здоровьем, верили люди.
Из примет предки больше всего доверяли следующим:
- Если сегодня метель – весна будет поздней;
- Началась оттепель – лето будет ненастным и неурожайным;
- Вороны кружатся стаями – до длительного похолодания;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монах годами общался с людьми через дыру в стене
- Солнце выглянуло в полдень – до ранней весны;
- Около месяца виднеется круг – до больших морозов.
Афанасий и Кирилл Александрийские были родом из Египта. Оба воспитывались в благочестивых семьях. Всю жизнь проповедовали слово Божие и боролись с еретиками и язычниками.
Комментарии