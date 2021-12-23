Какая примета предскажет холодное лето и что сегодня нельзя делать

Если сегодня на земле лежит много снега, то лето будет холодным – в такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня церковь вспоминает преподобного Никона Сухого, который был монахом в Киево-Печерском монастыре более 900 лет назад. Также верующие, празднующие Рождество по григорианскому календарю, сегодня отмечают Святой вечер.

Наши предки имели немало примет, связанных с этим днем. Считали, что на Никона нельзя ничего выносить из дома, сквернословить и веселиться. Запрещено работать по дому, рыбачить, охотиться, вышивать или прясть. Предки также верили, что к Никону нужно обращаться за защитой от злых духов.

Люди, отмечающие сочельник 24 декабря, должны собраться семьей вечером за одним столом. Традиционно подается 12 блюд. Среди обязательных – рыба, борщ, фасоль, вареники, компот. Должен быть кутья. Перед общим ужином необходимо помолиться Богу.

Среди примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- На небе плывут синие облака – скоро начнется дождь;

- Если днем ​​тепло, а ночью будут заморозки – апрель будет погожим;

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- Снег на земле - до холодного лета;

– Если 24 декабря в полдень из-за облаков выйдет солнце – лето будет жарким. Если погода пасмурная – дождливым.

Преподобный Никон Сухой был монахом в Киево-Печерском монастыре более 900 лет назад. В 1096-м он попал в плен к половцам, где подвергался пыткам и издевательствам в течение трех лет. После этого произошло чудо и он стал неизвестен и вернулся в Киев, по христианским преданиям. Также сегодня Сочельник у христиан, отмечающих Рождество по григорианскому календарю.