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Какая примета намекнет на засуху летом и как сегодня отгоняли нечисть от двора

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Какая примета намекнет на засуху летом и как сегодня отгоняли нечисть от двора
Если 18 февраля на улице нет снега, то лето будет засушливым. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

Сегодня православные вспоминают святителя Феодосия Углицкого. С этим дней у наших предков было связано немало примет и верований.

Предки верили, что 18 февраля по земле ходит нечистая сила, несущая смерть домашним животным — особенно коровам. Чтобы защититься от опасности, люди запрягали скот и вспахивали дороги по селам. Считали, что так нечисть не сможет подойти ко двору.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Если 18 февраля нет снега – лето будет засушливым;

- Зима не вернется, если 18 февраля на улице тепло;

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- Морозная погода – до сухого лета и ранней весной.

Феодосий Углицкий или Черниговский родился в 1630-х годах на Подолье. В 1658 году он принял монашеский постриг в Киево-Печерской Лавре. Был игуменом Выдубицкого монастыря в Киеве, а в 1687-м его назначили архимандритом Елецкого Успенского монастыря в Чернигове. Впоследствии Феодосий получил сан архиепископа.

Умер преподобный в 1696 году.

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