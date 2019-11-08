Как таксисты реагируют на принятое решение ездить с автокреслами

Репортер

Винницкие таксисты не имеют автокресел для детей. Специально службы не закупают их. Кресла устанавливают только те, у кого есть собственные дети.



"Мы планируем установить их в некоторых авто. Тогда эта услуга будет оплачиваться дополнительно. Вызывая такси, пассажиры должны сообщить диспетчеру, что с ними ребенок. В случае, если они этого не сделают, водитель может отказаться от заказа. Зато, если водитель решит рискнуть и примет пассажиров с детьми без автокресла - оплатит штраф самостоятельно, - рассказал vlasno.info директор одной из служб Леонид Борисович.

Таксисты видят недостатки в Законе.

"Представьте ситуацию: к автомобилю подходит женщина с тремя детьми одному - два года, другому - семь лет, а третьему - десять. Для всех надо кресла. Как можно установить в автомобиль три кресла? Как водителю потом везти пассажиров с багажом, если в автомобиле уже нет места? - отмечает заместитель директора другой винницкой службы такси Ярослав Иванович.

Пока закон не вступил в действие, водители не отказывают пассажирам с детьми.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Татьяны Плахотнюк, пока водителей легковых автомобилей не штрафуют.

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В Верховную Раду подали новые законопроекты о повышении штрафов для водителей. Советуют увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей. Речь идет об автокреслах. Если законопроект примут, водители будут платить 510 грн за первое и 850 грн за второе соответствующее нарушение.