Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски

2 сентября в Одессе отмечали День города. На главное событие - праздничный концерт на Потемкинской лестнице собрались посмотреть тысячи людей.

О том, как жемчужина у моря праздновала свой день рождения, рассказывает "Одесский курьер".

Фото: uc.od.ua

Торжества начали с возложения цветов к памятникам основателям города на месте турецкого Хаджибея. Затем подняли флаг на Думской площади. На городской аллее Звезд открыли новые имена.

В Преображенском парке открыли мемориал одесситам, которые были похоронены на уничтоженном советской властью старом городском кладбище в той местности. Открытие нового входа в Одесский зоопарк собрало множество семей с детьми.

Но самым ожидаемым событием дня стал гала-концерт на Потемкинской лестнице, который начался около 22 часов.

Посмотреть на праздник собрались около 50 тыс. человек - лестница и окружающая территория были заполнены зрителями. На видео и фотографиях с празднования видно, что на лицах людей в плотной толпе нет масок.

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Большую сцену, на которой выступали артисты, разместили на удалении от толпы. Рассмотреть, что происходит, зрители могли благодаря большим экранам.

Завершили празднование около полуночи салютом.

Министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования дня Одессы. Об этом глава Минздрава сказал во время брифинга утром в четверг 3 сентября. Министр сказал, что понимает - представители городской власти сейчас в выборах, живут избирательными процессами. Но при этом местные чиновники владеют данными об эпидситуации в Одессе - точно знают, какая заполняемость коек больными Covid-19. Глава Минздрава пообещал поднять вопрос о проведении подобных мероприятий перед контролирующими органами.