"У меня вопрос к городской власти" - Степанов возмущен массовыми мероприятиями в Одессе

Максим Степанов выразил возмущение празднованиями в Одессе. Фото: скрин с видео брифинга

Министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования Дня Одессы 2 сентября.

Об этом глава Минздрава сказал во время брифинга утром в четверг 3 сентября, сообщает "Украинская правда".

"То, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса как обычные люди доверяют городской власти, которая организует те или иные меры, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти ", - сказал Степанов.

Министр сказал, что понимает - представители городской власти сейчас в выборах, живут какой-то избирательными процессами. Но при этом местные чиновники владеют данными об эпидситуации и Одессе - точно знают, какая заполняемость коек больными Covid-19.

"Вы же точно знаете, какое количество людей умирает каждый день от этой болезни. Точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан. За 1 сентября из 203 заболевших в Одесской области на Covid-19 131 человек - жители Одессы. В области заполненность коек, отведенных под лечение Covid-19, составляет 66 процентов. Какие еще надо дать рекомендации, чтобы понять, что такие массовые мероприятия без соблюдения даже теоретических мер безопасности будут приводить к увеличению количества больных Covid-19 ", - заявил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местные выборы могут привести к дополнительным каникулам в школах

По его словам, "здесь не надо быть Вангой", чтобы понять - в ближайшее время состоится значительный рост количества больных Covid-19 в Одесской области и Одессе.

Глава Минздрава пообещал поднять вопрос о проведении подобных мероприятий перед контролирующими органами.

В Министерстве здравоохранения отреагировали на решение КСУ о неконституционности некоторых ограничений в стране во время карантина. Решение не касается Минздрава. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По словам министра, сейчас в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина, жесткость которого усиливают зависимости от эпидситуации в регионах.