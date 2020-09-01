В Минздраве прокомментировали решение КСУ по карантинным ограничениям

По словам министра, сейчас в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина. Фото: "УНИАН"

В Министерстве здравоохранения отреагировали на решение КСУ о неконституционности некоторых ограничений в стране на время карантина. Решение не касается Минздрава.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается компетенции Минздрава, относительно ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда по этому поводу ничего не было", - сказал Степанов.

По словам министра, сейчас в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина, жесткость которого усиливают в зависимости от уровня эпидситуации в регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие ограничения карантина признали неконституционными - СМИ

Ограничения прав и свободы граждан во время карантина противоречат Конституции Украины. Такие ограничения могут устанавливаться только актом Верховной Рады, сообщает КСУ. Неконституционным признали установление предельного размера зарплат должностных лиц и судей на период карантина. Остановка общественного транспорта и запрет деятельности общественных заведений тоже являются нарушениями Конституции.