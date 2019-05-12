Как флюгеры Львова ловили городские ветры

При входе во дворик львовской Ратуши очередь из пяти человек, покупают билеты на фестиваль "Флюгеры Львова". В городе его организовывают уже восемнадцатый раз. Посетители смогут услышать здесь разнообразную музыку: электро, хип-хоп, джаз, фолк, драмьн'бейс, неоклассика, пост-панк. Событие должно начаться в 14:00 в обед. С дворика слышно громкую музыку ди-джеев.

Автор: Оксана Княжик Флюгеры Львова продлятся два дня, 11-12 мая

"Не успел купить билет заранее - говорит Олег Мартич, снимая с плеч рюкзак. Одет в красные шорты и черную футболку. - Было бы дешевле, теперь отдаю 300 гривен. Но фестиваль того стоит, долго ждал этого события. Хотя по прогнозу должен быть дождь, на Флюгерах будет жарко, много музыки, пива".

Олег направляется в дворик и садится на красное кресло-мешок перед смонтированной сценой. В 14:30 здесь гуляет несколько десятков человек. Справа от сцены расположены столы, на которых проводят различные мастер-классы.

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Организатор Анастасия Чупринская просматривает одежду, которая висит на держателях. Она невысокого роста с вьющимися волосами, собранными в пучок.

"Это одежда от бренда "Новая чока" - объясняет. - Девушки делают его на основе тканей, переделанных из винтажных вещей. Специально для Флюгеров они создали новую коллекцию футболок и сумок с логотипом. Еще здесь представлены галереи по переработке, которые показывают свои инсталляции. Например, арт-галерея "Галузка", которая занимается переработкой стекла".

Автор: Оксана Княжик Одежда, сделанная на основе тканей, переделанных из винтажных вещей

Под стеной напротив сцены на белом полотне висит деревянный маятник. Под ним на мостовой выстелено карпатское покрывало.

"Это общая композиция корабля и маятника - говорит Римма из магазина-галереи "Правда-бе". - Гуцульский ковер как типичное изображение гор. Снизу горы, а вверху корабль, который плывет мысленным морем, о котором мечтают все львовяне. Еще в нашем пространстве на Флюгерах представлены различные вещи ручной работы, с помощью которых вручную можно обновить свою одежду здесь и сейчас. Это могут быть вырезаные надписи, рисунки".

Автор: Оксана Княжик Композиция корабля и маятника

Слева от сцены имеет свою палатку издательство "Книжковий лев". Здесь еще продают хот-доги, бургеры, китайскую лапшу, мороженое, пиво. За столом у палатки с мороженым сидит женщина с ребенком на руках, пьет кока-колу. На вид ей 30 лет, имеет русые волосы.

"Приехала на фестиваль с удаленного спального района - говорит Елена Шафирко, отпуская ребенка побегать. - Вечером с малым здесь не погуляю, будет слишком шумно. Жду сестер Тельнюк, это мой любимый дуэт. Должны выступать здесь в 6 вечера. В этом году фестиваль необычный, много развлечений и музыки. Занятия для себя найдут все".

Под сценой к выступлению готовится Мария Чичкова, участница этно-коллектива "Торбан". Она в ярком желтом пиджаке. На голове заплетены цветные дреды. Подрисовывает глаза.

"Я буду выступать на Флюгерах уже в третий раз - говорит. - Коллектив в нынешнем составе - впервые. Существуем уже три года, назвали группу "Торбан" в честь древнего инструмента, о котором нечестно забыли. Он фантастически красивый на вид и звук. Хотя в коллективе мы на нем не играем, потому что еще не научились".

Участники поднимаются на сцену. На фестивале больше людей. Все кресла-мешки перед сценой заняты, позади собирается толпа, которая медленно движется под музыку.

Автор: Оксана Княжик Группа "Торбан" виступает на сцене Флюгеров

"Изюминкой фестиваля будет так называемая интересная походка. - говорит Анастасия Чупринская. - Люди будут идти на Флюгеры в необычный способ: кто колесом, кто подпрыгивая. Для того, чтобы показать, что город является их домом. Это не формальное место для них, а дом, в котором они могут себя чувствовать раскованно. Философия в том, чтобы ты пришел сюда и расслабился. Дословно "флюгер" - это прибор для определения направления и скорости ветра. Поскольку идея фестиваля в том, чтобы ловить городские ветры, он и имеет такое название".

Автор: Оксана Княжик Посетители фестиваля наслаждаются музыкой

Флюгеры Львова продлятся два дня, 11-12 мая. Насладиться музыкой украинских групп или присоединиться к мастер-классам смогут все желающие.

8 мая в Львовской галерее "Сатирикон" открыли выставку карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".Владимир Казаневский рисует для украинских и французских изданий.