Как флюгеры Львова ловили городские ветры

При входе во дворик львовской Ратуши очередь из пяти человек, покупают билеты на фестиваль "Флюгеры Львова". В городе его организовывают уже восемнадцатый раз. Посетители смогут услышать здесь разнообразную музыку: электро, хип-хоп, джаз, фолк, драмьн'бейс, неоклассика, пост-панк. Событие должно начаться в 14:00 в обед. С дворика слышно громкую музыку ди-джеев.
"Не успел купить билет заранее - говорит Олег Мартич, снимая с плеч рюкзак. Одет в красные шорты и черную футболку. - Было бы дешевле, теперь отдаю 300 гривен. Но фестиваль того стоит, долго ждал этого события. Хотя по прогнозу должен быть дождь, на Флюгерах будет жарко, много музыки, пива".
Олег направляется в дворик и садится на красное кресло-мешок перед смонтированной сценой. В 14:30 здесь гуляет несколько десятков человек. Справа от сцены расположены столы, на которых проводят различные мастер-классы.
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Организатор Анастасия Чупринская просматривает одежду, которая висит на держателях. Она невысокого роста с вьющимися волосами, собранными в пучок.
"Это одежда от бренда "Новая чока" - объясняет. - Девушки делают его на основе тканей, переделанных из винтажных вещей. Специально для Флюгеров они создали новую коллекцию футболок и сумок с логотипом. Еще здесь представлены галереи по переработке, которые показывают свои инсталляции. Например, арт-галерея "Галузка", которая занимается переработкой стекла".
Под стеной напротив сцены на белом полотне висит деревянный маятник. Под ним на мостовой выстелено карпатское покрывало.
"Это общая композиция корабля и маятника - говорит Римма из магазина-галереи "Правда-бе". - Гуцульский ковер как типичное изображение гор. Снизу горы, а вверху корабль, который плывет мысленным морем, о котором мечтают все львовяне. Еще в нашем пространстве на Флюгерах представлены различные вещи ручной работы, с помощью которых вручную можно обновить свою одежду здесь и сейчас. Это могут быть вырезаные надписи, рисунки".
Слева от сцены имеет свою палатку издательство "Книжковий лев". Здесь еще продают хот-доги, бургеры, китайскую лапшу, мороженое, пиво. За столом у палатки с мороженым сидит женщина с ребенком на руках, пьет кока-колу. На вид ей 30 лет, имеет русые волосы.
"Приехала на фестиваль с удаленного спального района - говорит Елена Шафирко, отпуская ребенка побегать. - Вечером с малым здесь не погуляю, будет слишком шумно. Жду сестер Тельнюк, это мой любимый дуэт. Должны выступать здесь в 6 вечера. В этом году фестиваль необычный, много развлечений и музыки. Занятия для себя найдут все".
Под сценой к выступлению готовится Мария Чичкова, участница этно-коллектива "Торбан". Она в ярком желтом пиджаке. На голове заплетены цветные дреды. Подрисовывает глаза.
"Я буду выступать на Флюгерах уже в третий раз - говорит. - Коллектив в нынешнем составе - впервые. Существуем уже три года, назвали группу "Торбан" в честь древнего инструмента, о котором нечестно забыли. Он фантастически красивый на вид и звук. Хотя в коллективе мы на нем не играем, потому что еще не научились".
Участники поднимаются на сцену. На фестивале больше людей. Все кресла-мешки перед сценой заняты, позади собирается толпа, которая медленно движется под музыку.
"Изюминкой фестиваля будет так называемая интересная походка. - говорит Анастасия Чупринская. - Люди будут идти на Флюгеры в необычный способ: кто колесом, кто подпрыгивая. Для того, чтобы показать, что город является их домом. Это не формальное место для них, а дом, в котором они могут себя чувствовать раскованно. Философия в том, чтобы ты пришел сюда и расслабился. Дословно "флюгер" - это прибор для определения направления и скорости ветра. Поскольку идея фестиваля в том, чтобы ловить городские ветры, он и имеет такое название".
Флюгеры Львова продлятся два дня, 11-12 мая. Насладиться музыкой украинских групп или присоединиться к мастер-классам смогут все желающие.
8 мая в Львовской галерее "Сатирикон" открыли выставку карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".Владимир Казаневский рисует для украинских и французских изданий.
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