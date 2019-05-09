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четверг, 09 мая 2019 09:21

"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
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8 мая во Львовской галерее "Сатирикон" состоялось открытие выставки карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".
Фото: Валерий Шмаков
8 мая во Львовской галерее "Сатирикон" состоялось открытие выставки карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".
"Мои работы рассказывают о людях, которые стали на колени, и живут так. Начал готовить их за полгода до начала Революции Достоинства. Во время революции, показалось, что они не будут актуальными. Прошло время, и я понял, что ничего не изменилось" - Владимир Казаневский.
"Мои работы рассказывают о людях, которые стали на колени, и живут так. Начал готовить их за полгода до начала Революции Достоинства. Во время революции, показалось, что они не будут актуальными. Прошло время, и я понял, что ничего не изменилось" - Владимир Казаневский.
"Меня бы арестовали в аэропорту. Я рисовал слишком много карикатур на Путина и публиковал их во Франции" - Казаневский об виставке в России.

8 мая в Львовской галерее "Сатирикон" открыли выставку карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".

"Мои работы рассказывают о людях, которые стали на колени, и живут так. Начал делать ее за полгода до начала Революции Достоинства. Во время революции, показалось, что они не будут актуальными. Прошло время, и я понял, что ничего не изменилось, - рассказывает карикатурист Владимир Казаневский. - Хотел бы, чтобы мои рисунки раскрыли глаза на то, что мы, украинцы делаем с собой ".

Карикатурист убежден, что такая выставка была бы невозможной в России.

"Меня бы арестовали еще в аэропорту. Я рисовал слишком много карикатур на Путина и публиковал их во Франции. Их видели там. Карикатура вытягивает худшие черты и показывает их гиперболизированными. Как в математике- доказательство от противоположного" .

Владимир Казаневский рисует для украинских и французских изданий.

"Рисую только на бумаге. Иногда раскрашиваю на компьютере. Оцифровую и подаю к публикации. Перд тем, как проиллюстрировать текст журналистов, моя жена Людмила читает мне статью. После того берусь за работу. Карикатура - это не только дополнение к тексту, она раскрывает глубинную идею самого текста, над которой надо подумать и осмыслить.

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Политиков - ненавиджу. Но рисовал всех президентов Украины. Мой любимый - Леонид Кравчук. Это его "Между каплями ...", "Имеем, что имеем ...". Больше всего мне понравилась его рассказ о том, что во время Революции Достоинства, он спал с автоматом Калашникова под подушкой.

Следующий - Кучма. Не любил карикатуры. Однажды ко мне позвонили "от президента". Охранники Кучмы. Попросили нарисовать карикатуру на День рождения. Заплатили много. Изобразил его с гитарой, а рядом маленький Буш с саксофоном.

Ющенко - ни рыба, ни мясо. Рисовать его с пчелами? Не интересно. Януковуч- другое дело. Просто прелесть! Яйца, которие его убивали, "елки" и другие ляпы.

Порошенко тоже был не интересен. Занимался своими делами и днем, и ночью. А Зеленский имеет все шансы стать королем юмора в Украине. Он настолько отмороженный чувак, что может продолжить в "95 квартале" играть самого себя во время президентства. То, что он сделал во время предвыборной кампании - такого еще мир не видел ", - рассказал Казанеський.

На основе рисунков представленных на выставке в издательстве Фолио выдадут графический роман. Книга выйдет в этом году.

Это первая в Украине постоянно действующая выставка карикатур.

Во Львовском органном зале открыли выставку "Вдохновленные Пинзелем". Проект объединил два десятка львовских художников и художниц, которые увлекаются творчеством галицкого скульптора середины 18 века, представителя позднего барокко и рококо Иоанна Георга Пинзеля.

Автор: Текст: Анна-Лилия КОКОРА, фото: Валерий ШМАКОВ.
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