Как фермер из Швейцарии выращивает органику в Украине

Швейцарка Кристина Либергер открыла в Тернопольской области свою ферму. Фото: i.ytimg.com

В селе Потуторы Бережанского района на Тернопольщине открыли ферму по органическому земледелию.

Ее владелица швейцарка Кристина Либергер, которая по своему рецепту выращивает экологически чистое молоко, зерновые культуры и пряности, пишет shotam.info.

Женщина семь лет живет в Украине. Говорит, что давно хотела открыть собственное дело и заняться земледелием.

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Кристина Либергер имеет на ферме помощниц и вместе с ними выращивает около 50 сортов различных пряностей. Затем они становятся составляющими органических специй и душистых чаев. На ферме их сразу упаковывают в специальные бумажные пакеты. Сейчас на органической ферме работает 20 человек.

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