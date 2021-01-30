К расчистке дорог привлечено более тысячи человек - ДСНС

За информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. Ограничено движение в Одесской и Николаевской областях. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна.
Об этом сообщает ДСНС Украины.
Остается ограниченным движение:
Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.
Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
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К расчистке дорог привлечено 1 тыс. 30 человек и 840 единиц техники.
В Украине прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололедица.
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