К расчистке дорог привлечено более тысячи человек - ДСНС

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 153
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1161
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 16407
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3879
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 837
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
5
8
3
3
4
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
22-летняя водительница Toyota протаранила ВАЗ - есть пострадавшие
22-летняя водительница Toyota протаранила ВАЗ - есть пострадавшие
Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной
Скрылся пешком: показали фото с места гибели беременной
Мужчину похоронили &quot;живьем&quot; год назад: подробности
Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности
Видео
Все видео
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
Вынесли даже одежду и обувь: задержали банду дерзких грабителей
Вынесли даже одежду и обувь: задержали банду дерзких грабителей
Зарабатывал 100 тыс. грн еженедельно: мужчина варил в гараже наркотики
Зарабатывал 100 тыс. грн еженедельно: мужчина варил в гараже наркотики
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2358
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1269
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 423
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 180
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 11:20

К расчистке дорог привлечено более тысячи человек - ДСНС

  Комментировать
К расчистке дорог привлечено более тысячи человек - ДСНС
Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна. Фото: pexels-lisa-fotios

За информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. Ограничено движение в Одесской и Николаевской областях. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна.

Об этом сообщает ДСНС Украины.

Остается ограниченным движение:

Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода обесточила 182 населенных пункта

К расчистке дорог привлечено 1 тыс. 30 человек и 840 единиц техники.

В Украине прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололедица.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К расчистке дорог привлечено более тысячи человек - ДСНС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 37584
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 19746
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 16407
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа Просмотров: 12114
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11358
Регионы
Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы
Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы Просмотров: 423
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
 Просмотров: 1953
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
5
 Просмотров: 738
Были одни дома: двое мужчин вынесли из горящего дома детей
Были одни дома: двое мужчин вынесли из горящего дома детей Просмотров: 207
Мужчина изнасиловал односельчанку и ее дочь
Мужчина изнасиловал односельчанку и ее дочь Просмотров: 3807
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
4
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
3
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1319
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть