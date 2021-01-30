К расчистке дорог привлечено более тысячи человек - ДСНС

Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна. Фото: pexels-lisa-fotios

За информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. Ограничено движение в Одесской и Николаевской областях. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна.

Об этом сообщает ДСНС Украины.

Остается ограниченным движение:

Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

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К расчистке дорог привлечено 1 тыс. 30 человек и 840 единиц техники.

В Украине прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололедица.