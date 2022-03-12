Из-за значительных потерь РФ отправляет в Украину "срочников" с ОРДЛО и заключенных

Идут 17-е сутки, как украинцы противостоят российскому военному вторжению.

Оккупанты вынуждены изменить тактику из-за неудачной попытки наступательной операции. Из-за логистических проблем противник не может обеспечить подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами. Это побуждает захватчиков к мародерству и грабежу мирных, магазинов, аптек, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины оперативную информацию по состоянию на 18:00 12 марта.

Оккупационные подразделения деморализованы и имеют низкое морально-психологическое состояние. Все большее число российских военных пытаются самостоятельно вернуться в РФ.

Из-за значительных потерь командование ВС РФ отправляет на фронт в Украину так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии, а также заключенных из исправительных учреждений России.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Почти по всем направлениям враг пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах. Но безуспешно.

Противник продолжает бомбить объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы и аэродромы. На Волынском направлении есть угроза диверсий на объектах военных и гражданской инфраструктуры.

Украинские защитники продолжают защищать на Южном, Восточном и Северном направлениях, прикрывать государственную границу Украины и морское побережье.

Российский враг, не добившись своих целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры в Украине. Противник, неся потери на Полесском, Сиверском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, перегруппировывает войска, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы.