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суббота, 12 марта 2022 13:29

Спецтема: Война России против Украины

17 день день сопротивления российским фашистам: враг захватил восточные окрестности Мариуполя

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17 день день сопротивления российским фашистам: враг захватил восточные окрестности Мариуполя
Российские оккупанты разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе.

Российский враг, не добившись своих целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Противник, неся потери на Полесском, Сиверском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, перегруппировывает войска, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Однако сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины.

На Полесском направлении активные действия со стороны противника не зафиксированы.

На Сиверском противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская обл).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не добились.

Российские банды закрепились в северной части города Изюм, не оставляют попыток его захвата.

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На Донецком и Таврийском направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя.

После неудачного штурма Рубежного оккупанты отступили в Капитоловку.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении Красной Поляны. Попытался продвинуться в направлении Ольгинки.

Подразделения оккупантов, которые совершали наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление ВСУ и потеряли наступательные возможности.

На Южнобужском направлении противник пытается возобновить наступательные действия для окружения Николаева.

Захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не было. Враг отступил в район Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

"Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - обращается Генштаб.

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