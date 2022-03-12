Военные показали, чем обстреливают Мариуполь

Фото: t.me/polkazov

Бойцы полка "Азов", обороняющие Мариуполь, показали фрагменты 300 мм ракет системы залпового огня "Смерч".

Ими россияне непрерывно обстреливают гражданское население города и всей Украины, говорится в сообщении полка.

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"Они имеют разные принципы действия, в том числе кассетный принцип с тысячами поражающих элементов, которые приводят к огромному количеству жертв на большом расстоянии", - говорят бойцы.

Применение этих боеприпасов в жилых кварталах приводит к колоссальным разрушениям и многочисленным жертвам и является военным преступлением. Россия еще раз подтвердила, что является страной-террористом, добавили военные.

ООН получила доказательства, что Россия применила кассетные боеприпасы в Угледаре и Харькове. Данный вид оружия запретили еще в 2008 году. Кассетные боеприпасы – это авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сотен взрывоопасных малых боевых элементов. Они разбрасываются на значительной площади, но не все из них взрываются при столкновении с поверхностью. Нередко они остаются в боевом состоянии многие годы и этим несут угрозу для гражданских.