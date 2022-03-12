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суббота, 12 марта 2022 10:32

Спецтема: Война России против Украины

Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
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Россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя 300 мм ракетами систем залпового огня "Смерч"
Фото: t.me/polkazov
Россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя 300 мм ракетами систем залпового огня "Смерч"
Россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя 300 мм ракетами систем залпового огня "Смерч"
Россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя 300 мм ракетами систем залпового огня "Смерч"
Россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя 300 мм ракетами систем залпового огня "Смерч"

Бойцы полка "Азов", обороняющие Мариуполь, показали фрагменты 300 мм ракет системы залпового огня "Смерч".

Ими россияне непрерывно обстреливают гражданское население города и всей Украины, говорится в сообщении полка.

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"Они имеют разные принципы действия, в том числе кассетный принцип с тысячами поражающих элементов, которые приводят к огромному количеству жертв на большом расстоянии", - говорят бойцы.

Применение этих боеприпасов в жилых кварталах приводит к колоссальным разрушениям и многочисленным жертвам и является военным преступлением. Россия еще раз подтвердила, что является страной-террористом, добавили военные.

ООН получила доказательства, что Россия применила кассетные боеприпасы в Угледаре и Харькове. Данный вид оружия запретили еще в 2008 году.

Кассетные боеприпасы – это авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сотен взрывоопасных малых боевых элементов. Они разбрасываются на значительной площади, но не все из них взрываются при столкновении с поверхностью. Нередко они остаются в боевом состоянии многие годы и этим несут угрозу для гражданских.

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