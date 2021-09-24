Из-за реализации контрафактного горючего в Харькове обыскивают заправки "БРСМ-нафта" - СМИ

На Харьковщине на заправках сети "БРСМ-Нафта" проходили обыски

В Харькове на заправках "БРСМ-нафта" прошли обыски по делу о реализации контрафактного топлива (сжиженного газа).

Об этом стало известно из официальной страницы Государственной пограничной службы.

"В рамках уголовных производств, межведомственная группа … осуществила очередные санкционированные обыски в местах возможной реализации контрафактного топлива (сжиженного газа) на АЗС, расположенных в городе Харькове", — говорится в сообщении.

Судя по фото размещенным на странице Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) можно понять, что обыски проходили на заправках сети "БРСМ-нафта".

"В результате проведенных обысков, обнаружено и изъято 18,4 тыс. литров голубого топлива на сумму 323 тыс. гривен, газовое оборудование и финансово-хозяйственную документацию, которая может подтверждать незаконную деятельность", — сообщается на сайте ГПСУ.

В новости также отмечается что обыски проводились представителями ГПСУ и ДФС.

Как сообщалось ранее, в начале сентября на объектах сети "БРСМ-нафта" в Киеве и Харькове уже проходили следственные действия в рамках уголовных производств по торговле топливом, которое не соответствует стандартам качества.