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понедельник, 25 ноября 2019 12:46

Из-за невыплат подрядчикам Днепропетровскую область ждет инфраструктурный коллапс

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  Руководитель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко полностью прекратил расчеты с подрядчиками области
Руководитель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко полностью прекратил расчеты с подрядчиками области

Как передает Обозреватель, в Днепропетровской области прекратились выплаты подрядчикам по проведенным торгам в системе госзакупок ProZorro и заключенным контрактам. Такое решение облгосадминистрации приведет к инфраструктурному коллапсу.

По данным издания, руководитель ОГА Александр Бондаренко, назначенный президентом Владимиром Зеленским в сентябре этого года, полностью прекратил расчеты с подрядчиками области, причем речь идет о деньгах, выделенных на объекты инфраструктуры из Госбюджета. Эти объекты включают в себя дороги стратегического значения, спортивные комплексы, школы.

Фактически речь идет о том, что ни один объект, который строился в этом году, не будет завершен, если выплаты по контрактам не возобновятся.

Кроме того, остановлены выплаты подрядчикам на содержание дорог, а именно на закупку топлива для снегоуборочной техники и посыпочного материала.

Этому предшествовало требование властей области в добровольном порядке снизить подрядчиками стоимость своих услуг на 6-12%, несмотря на то, что были проведены публичные торги и заключены контракты. Об этом, в частности, говорил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник. Но он не дал объяснения, на основании чего было принято такое решение и кем именно.

15 декабря этого года, если выплаты не возобновятся, все средства будут автоматически возвращены в Госбюджет, после чего появится высокая вероятность подачи судебных исков с требованием погасить долги и пени, предусмотренные договорами, что приведет к существенным дополнительном расходам.

До остановки выплат подрядчики области реализовывали около 300 проектов одновременно.

По данным издания, причиной прекращения расчетов с подрядчиками является желание руководства региона привести подконтрольные ему компании.

112 Канал
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