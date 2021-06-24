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четверг, 24 июня 2021 22:51

Из-за аномальной жары люди на Черниговщине остались без света

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Из-за аномальной жары люди на Черниговщине остались без света
Жара привела к аварийному отключению электроэнергии. Фото: DW

В Черниговской области аномальная жара привела к аварийному отключению электроэнергии.

Так почти 21 тыс. потребителей осталась без света. Об этом сообщает ТСН.

"В этот день царила 35-градусная жара, а ночью температура спала до 20°С", - говорится в сообщении.

Такая погода и стала причиной повреждения кабельных сетей.

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"Отключение возникли из-за повреждения конечных кабельных муфт после попадания влаги через расплавление и вытекание битумной массы", - объяснили в АО "Черниговоблэнерго".

Сейчас электроснабжения наладили.

В субботу-воскресенье в Украине приблизится атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары повсюду, кроме востока страны, Днепропетровщины и Запорожья.

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