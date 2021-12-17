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пятница, 17 декабря 2021 11:27

"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет

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&quot;Извините, что посс** на вас&quot;: одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
Несовершеннолетние пошли на кладбище и снимали видео. Фото: скриншот с видео

В Одессе подростки на кладбище устроили "вечеринку". Несовершеннолетние курили на камеру, матерились, прогуливаясь по кладбищу.

Видео развлечений распространила "Ху*вая Одесса" в Telegram.

"В Одессе малолетки пошли тусануть на кладбище, обосс*ли памятник и принесли извинения умершим в Instagram", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, что подросток в соцсети приносит извинения умершим, на памятник которых компания якобы сходила в туалет.

"Извините, что пос**л на вас", - подписал он фото.

В селе Бронники Ровенского района подростки устроили гулянку на кладбище и сняли все на видео. Двое парней в масках и капюшонах вырывали цветы и лампадки, ложились на надгробия. Также курили и танцевали.

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