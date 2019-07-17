"Измена – это финал любых отношений" - сексолог

Винницкий сексолог Наталья Ишкова откровенно рассказала об измене. Фото: с личного архива

Сексолог и гештальт-терапевт Наталья Ишкова рассказала, что такое измена и как сделать, чтобы избежать ее в отношениях.

"Измена - финальный аккорд расстроенной любовной симфонии. Это и кирпич, которой вас бы бьют по голове, чтобы вы наконец поняли : эти отношения себя изжили. Сначала выстраиваются границы , а дальше – отношения. Хорошо, когда проговаривают влюбленные в начале про все свои "НЕТ, СО МНОЙ ТАК НЕЛЬЗЯ", - рассказываетGazeta.ua Наталья.

Для кого-то "лайк" – измена, просмотр порно – измена. Для кого-то секс с кем-то не считается таким серьезным, а второй раз – это уже измена. Это индивидуальная договоренность.

"Надо заключать словесный контракт для того, чтобы понять, вот это я не воспринимаю, а с этим могу жить", - добавила Наталья. Для каждой пары собственное свое понимание об измене.

Мужчина и женщина должны вкладывать фундамент в отношения

Мужчина и женщина должны в отношения вкладывать фундамент. Перед началом встреч проговаривать, что для них измена.

Есть факт измены? Тогда в эмоциональном плане партнеры умирают. И всегда есть выбор – сделать ре-старт или отпраздновать развод.

"Может показаться странным, но я считаю, что измена – самые эффективные и самые болезненные "лекарства" от любовной зависимости, которые лишают страха быть брошенной, ненужной, одинокой. Боль от пережитого и принятие измены (прошлое не изменить) – это путь к внутренней свободе", - говорит сексолог.

Обвиняя в измене своего партнера - не исцелите свою душу.

Пережить потерю иллюзий, переубеждать отношения в паре на уважение и взаимную поддержку, пройдя сквозь кризисную точку. Две новорожденные эмоционально человека учатся жить с этим. Предложение сексолога – заключить контракт с новой реальностью, а не забыть и простить. Что мы будем делать вместо того, чтобы обвинять, наказывать, унижать?

"90% решение любого вопроса - это лихо позволить себе увидеть ситуацию такой, как она есть. Определив свои зоны роста для будущих счастливых перемен", - добавила Наталья Ишкова.

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Эксперты говорят, что влюбленная женщина склонна идеализировать своего возлюбленного. Под напором мужского обаяния и коктейля из бурных гормонов, женщины теряют голову и не замечают его недостатков. Но ведь он не идеал и очень скоро, то, что казалось незаметным и даже милым станет в буквальном смысле раздражать. Поэтому старайтесь не строить планов на будущее с мужем раньше, чем через полгода ваших с ним отношений. Потому что именно столько времени требуется нашей эндокринной системе, чтобы привыкнуть к гормонального взрыва, вызванного избытком любовных чувств.