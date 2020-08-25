Иностранец под кайфом угнал машину с двумя детьми

В Полтаве 20-летний иностранный студент, находясь в состоянии наркотического опьянения, угнал легковушку. На заднем сиденье в то время находились двое маленьких детей владельца авто.

Произошло близкие 13 часов 24 августа на одной из центральных улиц города, рассказал Gazeta.ua представитель патрульной полиции Полтавской области Руслан Возница.

Фото: poltava.to

К патрульной полиции от случайных прохожих поступило сообщение, что на улице Маршала Бирюзова на мосту с нарушениями правил дорожного движения припаркованный автомобиль Opel Zafira - легковушка стяив поперек одной из полос движения. На вызов выехал патрульный экипаж.

"Экипаж ехал по улице, когда на дорогу перед их машиной выбежал мужчина, размахивая руками - просил о помощи. Патрульные остановились и узнали от мужа, что у него похитили автомобиль, в котором сидели двое его детей. Они с женой вышли в магазин, оставив в салоне детей. А когда вернулись, автомобиля не было ", - рассказал пресофицер.

По словам мужчины, автомобиль был припаркован возле остановки общественного транспорта "5 школа". В салоне находились дети 2012 и 2019 рождения.

Полицейские сразу поняли, что это может быть и сама машина, которую видели на мосту. Поэтому пригласили упомянутого мужа с женой в салон полицейской машины и вместе поехали на вызов. И действительно, обнаружили на месте похищен Opel Zafira, а рядом - двух детей владельца.

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Свидетели происшествия, находились рядом, сообщили правоохранителям, что из-за руля иномарки выскочил темнокожий молодой человек и побежал к стоянке расположенного рядом ресторана.

"Патрульные направились туда, и там нашли этого человека, который пытался попасть в других автомобилей - он дергал автомобили за дверцу. Инспекторы его задержали. Пытались с ним говорить, но он не отвечал. Патрульные заподозрили, что человек находится в состоянии наркотического опьянения ", - пояснил Руслан Возница.

Задержанному в профильном лечебном заведении провели наркологическую экспертизу. Которая подтвердила, что мужчина действительно находился под действием наркотиков.

Как выяснилось, задержанному 20 лет, он гражданин Судана. В Полтаве учился в одном из высших учебных заведений. Однако, как сообщили Gazeta.ua в пресс-службе этого учебного заведения, еще 17 августа иностранца отчислили, поскольку он имел долг за оплату обучения.

"Гражданина задержали. По процессуального руководства прокуратуры следователи открыли уголовные производства за незаконное завладение транспортным средством и за незаконное лишение свободы двух малолетних детей. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия", - сообщил заместитель начальника ГУ национальной полиции Полтавской области Артем Родыгин.

В Полтавской области столкнулись грузовик MAN и легковушка Volvo S60. В результате погибли дети 2 и 4 лет и 30-летний водитель последнего. Еще три человека попали в больницу. Авария произошла 22 августа около 2.00 на 336-м километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" возле с. Говтвянчик Полтавского района