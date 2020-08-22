В столкновении грузовика и легковушки погибли 2 детей и взрослый: первые подробности

В Полтавской области столкнулись грузовик MAN и легковушка Volvo S60. В результате погибли дети 2 и 4 лет и 30-летний водитель последнего. Еще три человека попали в больницу.

Авария произошла 22 августа около 2.00 на 336-м километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" возле с. Говтвянчик Полтавского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: pl.npu.gov.ua Под Полтавой столкнулись грузовик MAN и легковушка Volvo

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"30-летняя пассажирка автомобиля Volvo получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии доставлена в городскую клиническую больницу №1 в Полтаве. Также получили телесные повреждения и доставлены в больницу 26-летние водитель грузовика и пассажир", - рассказали в полиции.

Автор: pl.npu.gov.ua В результате столкновения погибли водитель и 2 детей с Volvo. Еще одна женщина в больнице. Водитель и пассажир грузовика также травмированы

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На автодороге "Благовещенское - Николаев" столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибли два человека. Еще двое - в больнице.