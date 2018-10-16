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вторник, 16 октября 2018 11:35

Игорь Кучер упал в желоб

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Игорь Кучер упал в желоб
Игорь Кучер погиб в ночь на Покрову

В понедельник, 16 октября, в Тальном Черкасской области похоронят 44-летнего Игоря Кучера. Мужчина погиб в ночь с 13 на 14 октября. Кучер работал на местном сахарозаводе "Панда". Ночью Игорь упал в желоб, в который с кагатного поля свеклу подают на завод. Его тело заметили работники в 4 часа утра.

"Игорь порядочный человек, семьянин, - рассказывает один из работников сахарного завода. Фамилию не хочет называть. - Недавно дочь выдал замуж, сыграли свадьбу. На заводе Кучер проработал не один год. Знал все опасности. Последний раз его видели в десять часов вечера. Что там могло произойти - никто не знает. Тело нашли с двумя гематомами на голове. Подача свеклы - очень опасное дело. Желоб, в который ее подают на завод - бетонированный. По бокам - цементные склоны, чтобы свекла мог скатиться к желобу. Учтите, что дело было ночью, когда человеческий организм настроен на сон. Игорь мог поскользнуться, наступить на свеклу и упасть. Уже там шансов спастись нет. Желобом идет подача многотонной массы сахарной свеклы. Там ни подняться не сможешь, ни выкарабкаться бетонными склонами.

Время от времени Тальновском сахарозаводе случаются трагедии. За четыре года до смерти Игоря Кучера 14 октября 2014 на кагатном поле погиб Николай Доганов. Его раздавила бортоукладывательная машина. Еще ранее в желоб упал местный житель Сергей Гончарук. Он проходил мимо кагатного поля и решил присесть на перила у желоба. Не удержал равновесия, упал и ударился головой о бетон. Смерть наступила мгновенно.

Кучер - наследственный сахаровар. Его отец тоже работал на сахарозаводе. В Игоря осталась жена.

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Тальновский сахарный завод принадлежит народному депутату Геннадию Бобову. Предприятие работает раз в несколько лет.

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Дата
16
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