Художник создает картины из скотча

Фото: Никита Печеник

12 февраля во Львове открыли проект художника Олега Давиденко.

Он создает их с помощью скотча, поэтому выставка имеет одноименное название, пишет Дивись.info

"Олег не останавливается в своем творчестве, у него нет комплексов", - отметила Олеся Домарадзкая, основательница галереи "Зелена канапа", где и проходит выставка.

С художником они начали сотрудничать с выставки "Консервы", и именно ее он называет своей музой. Она вдохновила его на создание этих работ, несмотря на довольно ограниченное время - всего полтора месяца.

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Художник позиционирует себя как экспериментатор и называет свое искусство концептуальным. На выставке представлены такие экспонаты: "Игра с огнем", "Эксперименты с дымом", "Порезы", "Контрацептивы в сером" и серия "Эротический супрематизм".

По словам художника, идея последней возникла из ассоциаций между скотчем и завязиванием. С этим материалом он начал работать в 2009 году, так как считал привлекательными его цвета, текстуры и универсальность.

"Скотч интересовал меня все больше, поскольку он имеет неизмеримые возможности: он прозрачен и липкий ... Мы используем его в повседневной жизни, но не обращаем на него внимания, а он красивый, цветной, прозрачный. Каждая работа может иметь несколько смыслов, и вызвать много различных ассоциаций. Хотелось, чтобы вы воспринимали эту выставку с улыбкой, с шуткой. Но в каждой шутке есть своя правда и сила ", - сказал Олег Давыденко.

Из галереи в Стокгольме украли более 10 работ испанского художника Сальвадора Дали. Выставка картин проходила в галерее Couleur. Из нее вынесли от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр Дали.