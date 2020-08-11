Хирурги 5 час. удаляли 10-килограммовую опухоль в почке

Операция длилась почти 5:00. фото https://www.facebook.com/emergencyhospitall

Хирурги Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи удалили из живота женщины гигантскую опухоль. Операция длилась 5 час.

"В декабря 2019 года 51-летней жительнице Тернополя удалили опухоль молочной железы. Во время прохождения химиотерапии у женщины нашли еще одну опухоль в забрюшинном пространстве. Липосаркома была достаточно большая, однако из-за карантина удаление опухоли постоянно переносилось. За 8 месяцев опухоль выросла и стала весить 10 килограммов", - рассказали в пресс-службе больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8-килограммовая опухоль сместила все органы: львовские хирурги спасли женщину

Во Львове медики обнаружили, что опухоль уже сместила органы брюшной полости влево, сдавила двенадцатиперстную кишку и даже начала врастать в почку. Врачи решили быстрее прооперировать пациентку. 6 августа почти 5 час. хирурги удаляли из живота женщины опухоль.

Оперировали женщину хирурги Юрий Шаваров и Мария Кавка. Пришлось вырезать еще правую почку и часть печени, в которой начали расти кисты. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Опухоль весом 8,2 кг удалили львовские хирурги из забрюшинного пространства 56-летней пациентки. В медицинское учреждение женщина обратилась с жалобами на камни в желчном пузыре. И в ходе обследования благодаря ультразвуковой диагностике врачи обнаружили между диафрагмой и миской малого таза огромное новообразование.