Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово"

В Харькове сегодня, 16 октября, более двух тысяч предпринимателей с ТЦ "Барабашово" пришли на акцию протеста под городской совет с требованиями к власти прекратить рейдерский захват рынка, не поддерживать инициативу мэра Геннадия Кернеса по строительству дороги через "Барабашово". Предприниматели уверяют, тысячи людей останутся без работы, а эта дорога не решит проблем города.

"Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса

"Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса

"Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса

Предприниматели требуют от депутатов услышать их, не сносить "Барабашово" бульдозерами и "угрожают защищать рынок любой ценой", о чем также было написано на плакатах активистов:

"Терехов + Бульдозер = Срок", "Мы защитим свой бизнес любой ценой", "Депутаты - подумайте о людях", "Прокуроры, не становитесь пособиями рейдерства".

"Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса

"Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса

"Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса "Мы хотим нормально работать" - предприниматели в Харькове вышли на пикет против Кернеса

"Сегодня кто-то специально настраивает нас, заставляя идти на отчаянные меры, на акции протеста, кто-то очень хочет беспорядков в Харькове, ведь никто не поддержит снос рынка. Там люди 20 лет работают, кормят свои семьи", - говорят предприниматели.

По их мнению, если городской совет примет решение о строительстве дороги, предприниматели будут требовать перевыборов в городе и угрожают заблокировать строительные работы до полной перезагрузки власти в области и регионе.

"Если надо, мы к Зеленскому доедем (президент Украины Владимир Зеленский - ред,). Мы заблокируем работу городского совета, исполкома, администрации, пока нас не услышат. Мы не дадим оставить тысячи семей без средств существования", - говорят предприниматели "Барабашово" .

Напомним, сегодня городской совет Харькова рассматривает вопрос выделения средств для проекта строительства дороги от улицы Академика Павлова до улицы Моисеевской, проходящей через ТЦ "Барабашово". Средства на перепроектирование и строительство павильонов мэрия планирует взять из бюджета города. Ранее, 3 сентября более пятиста предпринимателей торгового центра "Барабашово" проводили пикет у здания Харьковского горсовета. Главное требование пикетчиков - прекратить нападки на ТЦ, остановить провокации и манипуляции вокруг торгового объекта, происходящих, по мнению предпринимателей, при поддержке городской власти. Тогда лидеры профсоюзных движений и общественных организаций торгового центра передали в канцелярию горсовета обращение, подписанное более чем 3000 предпринимателями. В обращении предприниматели требовали прекратить манипуляции, дестабилизацию и силовые провокации, связанные с ТЦ "Барабашово".