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понедельник, 19 июля 2021 09:08

Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды

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Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Мощный ураган обрушился на Харьков. Фото: скриншот с видео

Харьковом пронесся мощный ливень с ураганом и градом. За 15 мин. непогода наделала немало беды в городе.

По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Во дворе одной из многоэтажек на припаркованную машину упал навес, который ветром оторвало от окна. На рынках снесло торговые палатки, сообщает ТСН.

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По информации Укргидрометцентра, 19 июля снова стоит ждать непогоды. В частности, обильные дожди будут идти в Карпатах. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На Киевщине 17 июля во время урагана погибли два человека. Один человек попал в больницу. Трагедия произошла около 16:00 вследствие падения деревьев из-за порывов ветра в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района.

Кроме этого, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП без электричества остался 101 населенный пункт в трех областях: Киевская - 53, Житомирская - 35, Черниговская - 13.

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19
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