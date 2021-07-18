Ураган под Киевом убил двух человек

Трагедия произошла около 16 часов. Фото: pixabay.com

На Киевщине 17 июля во время урагана погибли два человека. Один человек попал в больницу.

Трагедия произошла около 16 часов вследствие падения деревьев из-за порывов ветра в селе Гавриловна и селе Сухолучье Вышгородского района, пишут в пресс-службе ДСНС.

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"Подразделениями ДСНС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ДСНС", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП без электричества остался 101 населенный пункт в трех областях: Киевская - 53, Житомирская - 35, Черниговская - 13.

Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется с запада, с территории Польши. Такие пылевые облака опасные для людей и влияют на погоду. Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшает видимость. Меняют погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков. Источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.