Харьков собирается выйти на "Марш единства" за украинский город - власть пригрозила судом

Харьковские власти хотят запретить "Марш единства" через суд. Фото: УНИАН

В субботу, 5 февраля, в Харькове запланирован "Марш единства: Шествие за украинский Харьков".

Акция призвана продемонстрировать единство харьковских патриотов перед угрозой полномасштабной агрессии России, сообщили в анонсе события.

"Российские войска поджидают на наших границах, а коллаборантские силы уже давно ведут свою антиукраинскую информационную кампанию. Харьков должен объединиться и снова продемонстрировать свой характер и готовность еще более упорно защищаться. Во времена реальных угроз военного нападения, харьковчане выйдут на улицы города и скажут всему миру: "Харьков – украинский город", - сообщили организаторы.

Марш пройдет без партийной символики. Разрешены только государственные флаги. Шествие начнется с площади Конституции в 14.00.

В то же время власти Харькова выступили против "Марша единства". Юристам городского совета поручили срочно подготовить иск о запрете акции, если организаторы самостоятельно его не отменят.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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В заседании приняли участие представители Службы безопасности Украины и полиции Харьковской обалсти. Они заявили, что акция с заявленным количеством участников в 5 тыс. человек может вызвать "существенные трудности в обеспечении безопасности и порядка в центре города".

"Также проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используется отдельными радикально настроенными лицами для организации провокаций, направленных на дискредитацию руководства государства и обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе в целом", - объяснили в горсовете.

Правоохранители напомнили, что в Харькове с 2016 года действует желтый уровень террористической угрозы, а в последнее время резко растет количество заболеваний Covid-19.

"Поэтому проведение указанного мероприятия может негативно отразиться на эпидемиологической ситуации на территории города", - считают в горсовете.

Один из организаторов акции Константин Немичев сообщил, что "Марша единства" в Харькове не будут отменены, пишет "Суспільне".

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии. Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.