"Гуляют, танцуют, срывают петарды" - празднование Рош-га-Шана в разгаре

На празднование Рош-га-Шана в Умань на Черкащине прибыли 26 862 брацлавских хасидов из 8 стран. Среди них 2240 детей и 11 женщин.

Приехали 897 транспортными средствами. А именно 303 - автобусами, 571 - микроавтобусом, 23 - легковыми автомобилями.

"Серьезных международных скандалов не было. Все конфликты, которые случаются, оперативно решают на месте. Несколько раз ловили паломников с наркотиками, везли их в машинах, среди вещей. Если начинают ссориться, объясняем украинское законодательство. Они должны подчиняться законам страны, в которую приехали", - говорит Gazeta.ua представитель Нацполиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

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"Хасиды гуляют целые сутки, беспрестанно танцуют и поют, срывают петарды и салюты. В районе, где проходит празднование - кучи мусора из пластиковой посуды и объедков. Дворники не успевают убирать. Видел, как поймали нескольких хасидов с наркотиками, бывают агрессивными. Если заденешь плечом случайно одного, сбегается толпа разбираться. Остерегаются женщин и собак, когда молятся, потому что иначе не осуществится желание", - говорит местный житель Владислав Иванченко.

В этом году прогнозировали приезд около 40 тыс. паломников. В прошлом 2018-м году зарегистрировали 30 тыс. иудеев, которые приехали праздновать Рош-га-Шана на могиле Цадика Нахмана. По поверью тот, кто встретит праздник у его могилы, проведет следующий год в счастье и благополучии.

Фото: Юлия Зозуля/Укринформ

С начала прибытия хасидов через границу не пропустили восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе, из-за отсутствия необходимых документов и запрет въезда в Украину еще во время предыдущего визита.