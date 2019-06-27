Грибок и вонючие тряпки: показала жуткие условия районной больницы

Местная жительница Тывровского района Винницкой области попала с ребенком в больницу.

Она рассказала, что она попала в "фильм ужасов". Речь идет о Тывровское детское отделение в Винницкой области, сообщает akcenty.com.ua.

До выяснения диагноза их положили в хорошую палату №2. Позже, перенаправили в комнату с ужасными условиями, где есть плесень, грибок и вонючие тряпки в туалете.

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С 1 июля 2019-го должны оплачиваться 56 видов диагностических услуг, которые декларирует правительство. Они будут оплачиваться относительно каждого человека в районной и городской больницах, — сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. МОЗ также ввел программу "Бесплатная диагностика". Включает более 50 видов обследований. Это 6 видов УЗИ, 5 видов рентгена, 4 вида биопсии под контролем УЗИ, тесты на выявление болезней сердечно-сосудистой системы. Программа будет включать эндоскопические исследования и операции пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, почек, мочевого пузыря.