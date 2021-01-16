Греемся на диванах: синоптик рассказала о 30-градусных воскресных морозах

В Украину пришли сильные морозы. Фото: pixabay

Украину в воскресенье ждут сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха составит -17-23 градуса, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине -22-28 градусов, возможно, местами до -28-30 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем 17 января в большинстве областей Украины ожидается -10-17 градусов.

В западных областях (кроме Волыни и Ровенщины) и в южной части ночью -9-15 градусов, днем ​​3-10 градусов.

На дорогах гололедица. Существенных осадков не будет, лишь в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер.

В Киеве в воскресенье - без существенных осадков. Скользко. Ночью -15-18 градусов, при прояснении до -20 градусов, завтра днем ​​-13-15 градусов. Карта.

Морозы в Украине продлятся до Ивана, до 20-го января ", - рассказывает.

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21 января придет другая воздушная масса, явно теплее, поэтому синоптик советует метеозависимым людям - приготовиться, потому что скачок будет от -20 градусов ночью до 1 + 3 градусов днем.

"Наконец пришло время, когда адепты "а когда-то снег по пояс и сильные морозы" немного притихли. Я очень хорошо помню, как мы студентами-первокурсниками встречали в подружки Новый 1979 и тогда был большой снег и сильный морозище, явно ниже и 20, и -25 градусов. а еще другая подружка выходила замуж 7 января 1987 и был сильнющий мороз. у меня с собой была огромная дорожная сумка, ведь надо же было в ресторане да еще и на свадьбе быть в хорошей красивой одежде, а не в стонадцяти свитерах, колготках, шарфах, шапках, рейтузах и брюках с шерсти.Тогда поздно вечером в Киеве было под -30 градусов. и меня провожал домой парень, их друг, который учился тогда в консерватории, скрипач. Шли ночью из ресторана гостиницы "Днепр" на улицу Киквидзе (теперь Бойчука) пешком ", - вспомнила Диденко.

Столичные чрезвычайники спасли домашнюю собаку, который провалился под лед. Инцидент произошел 15 января.