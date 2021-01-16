"Он уже не лает" - в Киеве спасли собаку, провалившегося под лед

Столичные чрезвычайники спасли домашнюю собаку, который провалился под лед.
Инцидент произошел 15 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасателей вызвала хозяйка пса. Рассказала, что выгуливала любимца и вдруг тот провалился под лед.
Сначала женщина пыталась самостоятельно вытащить собаку из воды. Однако не получилось.
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"Пробираясь через лед, который был слабым и хрупким, спасатель быстро добрался до собачки. Далее их уже двоих оперативно дотянули до берега другие спасатели", - рассказывают в службе.
В Украину пришли морозы. Ночью 16 января температура воздуха понизится до -21°. Холодная погода продержится три дня.
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