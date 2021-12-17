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пятница, 17 декабря 2021 16:40

"Господи, я еще такого не видел": в Украине выпал черный снег
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В Галиче Ивано-Франковской области возле Бурштынской ТЭС выпал черный снег.

Об этом рассказал местный житель Роман Зиняк, пишет "Суспільне".

"Я вам скажу честно – такого черного еще не видел. Мы позавчера выписались из больницы – там через окно не видно. А сюда пришли – Господи, я еще такого не видел. Еще такого не было. Что то у них произошло? То ли фильтры? Ну, имеем то, что имеем", - сказал Зиняк.

Фото: "Суспільне Карпати"

Черный снег также был замечен в окрестных селах. Жители говорят, что пока существует Бурштынская ТЭС, с тех пор постоянно есть какие-то выбросы и пыль в воздухе. Черный снег здесь видят не в первый раз. По мнению местных, это происходит из-за того, что на Бурштынской ТЭС ночью отключают очистные фильтры.

Технологических нарушений на станции не было. Все энергоблоки оборудованы электрофильтрами, на которых работают системы очистки дымовых газов, сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС, комментируя ситуацию.

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Отмечается, что в августе этого года на Бурштынской ТЭС проходила плановая проверка Госэкоинспекции Карпатского округа. Во время нее инспекторы не выявили превышений предельных норм выбросов, а также весомых нарушений, которые могут нанести ущерб окружающей среде.

"Стоит отметить, что высокая влажность воздуха и изменение погодных условий являются факторами, влияющими на концентрацию осадков в определенных местах. Это могут быть твердые частицы продуктов горения, осевших в момент изменения направления ветра. Грязный снег, как на территории территориального общества, так и вне ее может возникать и от отопления твердым топливом (уголь, древесина, пеллеты) котельных, заводов и других зданий, также функционирующих в пределах региона", - говорится в сообщении.

Глава Галицкой территориальной громады Олег Кантора утверждает, что он обратился в соответствующие службы с этой проблемой. Кроме того, информацию о выбросах должны рассмотреть на сессии горсовета.

"Одним из первых вопросов повестки дня будет обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в Верховную Раду и Кабмин относительно того, чтобы создать комиссию, которая будет проверять условия труда на Бурштынской ТЭС. Цель проверки - проконтролировать превышение выбросов вредных веществ в воздух и условий труда людей", - рассказал Кантору.

Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области.

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Дата
17
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