Горит недавно открытый "Эпицентр"

На Николаевщине горит ТЦ "Эпицентр", который 19 декабря открыли в городе Первомайск. Пожарные ликвидируют пожар.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Около 13:00 2 февраля в одноэтажном здании торгового центра, площадью около 800 кв. м возник пожар. К тушению привлекли 2 бригады спасателей и 15 единиц техники ГСЧС. Причина устанавливается. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Источники Gazeta.ua утверждают, что причиной пожара был поджог. На месте происшествия задержали предполагаемого виновника.

Пожар раскинулся на площади около 4 тыс. м. кв. По состоянию на 14:30 огонь локализировали.

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31 января в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в торговом центре "Коралл". В огне погиб мужчина и пострадал охранник.